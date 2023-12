Fórum Municipal de Saúde da População Negra de Sete Lagoas debateu políticas públicas para segmento

Debater e, principalmente, ouvir as demandas das comunidades negras de Sete Lagoas na área da saúde. Este foi o principal objetivo do I Fórum Municipal de Saúde da População Negra de Sete Lagoas, realizado na noite da última quarta-feira, 29 de novembro, no auditório da Casa da Cultura. O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, receberam representantes de comunidades negras, de direitos humanos, de grupos religiosos de matriz africana e do legislativo municipal para uma noite de muita troca de informações.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Esse momento é muito importante para refletirmos sobre a questão das violências e violações que as pessoas da comunidade negra sofrem. Esse encontro fortalece toda a nossa luta e a nossa existência e, principalmente, fazer com que o poder público tenha mais sensibilidade com nossas pautas", afirmou o presidente da ONG Araceupo Direitos Humanos, Fábio Paiva. "Para isso, temos que pensar em como combater essas desigualdades e inequidades, inclusive dentro do sistema municipal de saúde", completou o membro do Conselho Municipal da Igualdade Racial (Compir) e do Comitê de Equidade da Secretaria Municipal de Saúde, o psicólogo Marcelo Justino.

"Reafirmamos nosso compromisso de escutar a população e suas dificuldades para que possamos melhorar e facilitar o acesso, diminuindo o sofrimento de todos. Temos um comitê de equidade em nossa secretaria e, no mês passado, realizamos um fórum de saúde LGBTQIAPN+, que foi muito produtivo, e hoje estamos muito animados também para esse fórum de saúde da população negra", comentou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Para o prefeito Duílio de Castro, toda a população, toda a comunidade, todo segmento da sociedade tem direito a políticas públicas, principalmente na área de saúde. "Esse fórum é uma oportunidade de debate e de entendermos cada vez mais para que possamos produzir melhores políticas públicas e atender mais e melhor essa população que é tão diversificada em nosso país", reforçou o prefeito. Após as falas iniciais, o fórum seguiu com palestra da professora e advogada Juliana Freitas e, na sequência, o microfone foi aberto para ouvir as dúvidas e demandas dos diversos grupos da população negra do município.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM