OPORTUNIDADE! Último dia para realizar pré-inscrição para programa CNH Popular em Sete Lagoas

Hoje é o último dia para pré-inscrição de interessados em participar do projeto que promete facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH); em Sete Lagoas, uma auto-escola participa do programa.

Chamado de CNH Popular, a iniciativa é de uma organização privada de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que alcança parceiros em todo o território nacional. O projeto consiste em ofertar, a preços acessíveis, a oportunidade de ter a sua habilitação.

Dentro do Programa CNH Popular estão sendo ofertadas as categorias de habilitação:

Inicias A e B

Adição de A e B

Mudança D e E

Opção POP Plus (iniciais A+B)

Em Sete Lagoas a Auto-Escola Priscila é parceira do projeto e até nesta sexta-feira (1º) é possível fazer o pré-cadastro para o Programa CNH Popular. No sábado (2) e domingo (3) serão feitas as matrículas para o projeto, com a informação dos valores a pagar, que serão repassados exclusivamente para o programa.

A reportagem do SeteLagoas.com.br entrou em contato com os responsáveis do CNH Popular para consulta de valores, mas não obteve retorno.

