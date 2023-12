Chuva, sol ou calor? Veja como fica a previsão do tempo para Sete Lagoas neste fim de semana

Fim de semana em Sete Lagoas com clima instável e possibilidade de chuvas a qualquer hora. É importante estar preparado para mudanças repentinas no tempo. Veja a previsão completa abaixo.

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br

Sábado, 2 de dezembro:

Sol com algumas nuvens, pancadas rápidas de chuva durante o dia e à noite. Temperatura entre 18°C e 29°C, umidade do ar de 50% a 90%. Manhã e tarde com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, vento SE-S fraco. Noite com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, vento SW-S fraco/moderado.

Domingo, 3 de dezembro:

Sol com muitas nuvens, chuvas à tarde e à noite. Temperatura entre 17°C e 27°C, umidade do ar de 60% a 95%. Manhã encoberto com chuvisco, vento E-S fraco. Tarde encoberto com chuvisco, vento E-SE fraco/moderado com rajadas. Noite encoberta, vento N-NE fraco.

Da redação

Fonte: INMET