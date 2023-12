Em abril de 1974 os irmãos Bastos fundaram a Mercantil Bastos Ltda em Sete Lagoas-MG inicialmente como um comércio atacadista de alimentos que em pouco tempo evoluiu para o varejo dando origem ao renomado Supermercado Santa Helena. Hoje honrando sua história, projeta-se um futuro mais moderno e inovador com sua nova identidade para 2024 com elementos que remetem às suas origens e um futuro promissor de energia, ação, confiança e sofisticação.

Foto: Supermercado Santa Helena

Em um marco significativo, a empresa anuncia a inauguração do seu Centro de Distribuição (CD) em Sete Lagoas primeiro da região com 6.800m² de área construída, 4.500m² de área de armazenagem e 2.000m² de área administrativa. O CD possui uma estrutura sólida para atender às demandas do mercado operando 16.000 SKUs (itens) e possuindo 14 docas para recebimento e expedição. Com capacidade para receber 25 veículos diariamente e expedir 2.5 Milhões de unidades por mês oferece a possibilidade de dobrar a capacidade para 18 Unidades de Negócio. O CD contribui significativamente para o crescimento econômico local envolvendo fornecedores, motoristas, colaboradores e prestadores de serviços.

O Supermercado Santa Helena está confiante de que o novo Centro de Distribuição será um catalisador para o crescimento sustentável da empresa exercendo uma influência direta na evolução da nova identidade. A inauguração é um reflexo do compromisso contínuo com a excelência operacional e a satisfação do cliente.

Comemorando seu aniversário de 50 anos o Supermercado Santa Helena olha para trás com gratidão pela jornada desde sua fundação onde vem se posicionando cada vez mais como um ícone local de qualidade, confiança e inovação.

Da Redação com Supermercado Santa Helena