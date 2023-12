Castramóvel do CCZ continua no bairro Boa Vista durante o mês de dezembro

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura de Sete Lagoas, já realizou mais de 8 mil castrações de cães e gatos nos últimos três anos. Este serviço gratuito oferecido aos tutores de Sete Lagoas segue, no mês de dezembro, no bairro Boa Vista, na orla da lagoa do bairro, próximo aos banheiros, às terças e quartas, dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20, de 08h às 16h.

Foto: Divulgação

Durante os seis dias, o Castramóvel irá atender a famílias de baixa renda da região. Portanto, é preciso apresentar, além de documento de identidade e comprovante de endereço. São entregues 30 senhas por dia. "Ministramos uma palestra explicativa sobre o processo, os cuidados pós cirúrgicos e medicamentos recomendados. Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada. Em seguida, são sedados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos", explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Não passam pela triagem as cadelas com mais de 30kg ou que estejam no cio, além de fêmeas gestantes e cadelas muito obesas. Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa de malha que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel.

Moradores de outros bairros devem realizar o cadastro no site da Prefeitura, disponível todo dia 15, a partir das 8h, NO LINK

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM