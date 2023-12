Prefeitura de Sete Lagoas realiza Dia D e conscientiza sobre o combate ao mosquito da dengue

O Terminal Urbano do Transporte Coletivo se tornou um ponto estratégico para a realização de eventos diversos e, no último sábado, 2 de dezembro, foi o cenário perfeito para uma ação de prevenção à saúde. O local onde circulam milhares de pessoas por dia recebeu o Dia D de combate ao Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Uma campanha educativa realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, muito importante para esta época do ano.

O alerta sobre a proliferação do mosquito foi disparado por um levantamento realizado pela Prefeitura no fim de outubro. O relatório identificou o resultado de 3,1% de infestação geral em todo município, muito acima do preconizado pelo Ministério de Saúde, que é de menos de 1%. Mais de 90% dos criadouros estão dentro das residências. “Estamos chamando a atenção do cidadão para que ele entre nessa luta. Fazendo a nossa parte, mas temos mais de 100 mil residências em Sete Lagoas e é muito importante que as pessoas mantenham seus quintais limpos e não deixem locais impróprios com acúmulo de água parada. Trabalhando juntos vamos passar esse período chuvoso sem o risco da dengue”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

O Dia D desperta o cidadão para os cuidados, mas também destaca a importância de permitir o acesso de agentes de saúde e endemias em residências, comércios e empresas. “Estamos aqui no terminal promovendo a saúde por meio da prevenção. Porém, a fundamental que exista colaboração para o trabalho dos agentes que, durante todo, estão bem perto das áreas que são consideradas de risco”, explica Alber Alípio Ribeiro, coordenador de Gestão em Saúde.

O terminal recebeu os stands informativos e também vários serviços oferecidos por parceiros. Uma estratégia que atraiu o público e garantiu o cumprimento do objetivo educacional deste projeto. Na programação: brincadeira lúdicas, aferição de pressão, atendimento direcionado a saúde bucal, atividades com educadores físicos, serviços da Secretaria de Assistência Social, corte de cabelo realizado pelo Instituto Mix e distribuição de mudas pela Secretaria de Meio Ambiente.

O movimento foi grande no terminal, mas o Dia D foi muito além. Ações simultâneas foram realizadas em várias regiões da cidade. “Realizamos blitz educativas em dois pontos de grande circulação de veículos no Centro e no Nova Cidade. Além disso, colocamos em prática vários mutirões nos bairros para, literalmente, envolver a população nesta luta. Todos devem redobrar os cuidados no combate ao Aedes aegypti ”, destacou June Pereira Kilesse de Moura, referência em saúde do Departamento de Controle da Dengue.

Saiba como evitar a proliferação do mosquito da dengue:

Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do Aedes Aegypti: pratos de vasos de plantas, caixas d’água mal tampadas, latas, garrafas, plásticos, cacos, pneus, piscinas sem tratamento da água, calhas, etc. O perigo maior é em casa. Calcula-se que 90% dos focos do mosquito sejam domésticos. Velas de citronela ou andiroba e repelentes são paliativos: não eliminam o mosquito, apenas o mantêm distante por algum tempo. As velas têm raio de alcance restrito. Os repelentes possuem duração de proteção limitada.

Coloque areia no prato das plantas ou troque a água uma vez por semana. Mas não basta esvaziar o recipiente. É preciso esfregá-lo para retirar os ovos do mosquito depositados na superfície da parede interna, pouco acima do nível da água. O mesmo vale para qualquer recipiente com água.

Pneus velhos devem ser furados e guardados com cobertura ou recolhidos pela limpeza pública. Garrafas pet e outros recipientes vazios também devem ser entregues à limpeza pública. Vasos e baldes vazios devem ser colocados de boca para baixo. Limpe diariamente as cubas de bebedouros de água mineral e de água comum. Seque as áreas que acumulem águas de chuva. Tampe as caixas d’água.

Em caso de lotes vagos ou residências vizinhas com suspeita de criadouros, disque 3771-6532 e denuncie de forma anônima.

