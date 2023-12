Loja de artesanato do Cramam no Casarão é abastecida com temas natalinos

Desde que foi reformado e reaberto pela Prefeitura em agosto deste ano, o Centro Cultural Nhô-Quin Drummond, Casarão, passou a contar com a loja de artesanato do Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fumep. Todos os dias da semana, sábados, domingos e feriados, os sete-lagoanos e turistas encontram produtos artesanais com a cara da cidade. Porém, com a chegada do período natalino, os artesãos do Cramam capricharam no tema e produziram diversas peças decorativas, guirlandas, panos de prato, presépios, entre outros produtos alusivos ao Natal.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A partir dessa segunda-feira, 4 de dezembro, a loja do Cramam no Casarão passa a funcionar por mais tempo, de 08h da manhã até às 08h da noite, para atender a sete-lagoanos e turistas. "Está maravilhoso. Todo mundo tem que visitar o Cramam. Esse artesanato vocês nunca viram igual, com muita variedade. Podem presentear toda a família com o artesanato do Cramam", convida o vice-prefeito Dr. Euro Andrade.

A coordenadora da loja do Cramam, Karla Duffles, afirma que o local está bem visitado, com turistas locais e até internacionais, vindos da Itália, de Angola, entre outros países. "Quem passa por aqui sempre elogia e parabeniza ao prefeito e ao vice-prefeito pela iniciativa de ter onde encontrar coisas de Sete Lagoas", lembra Karla.

Ela destaca as peças mais procuradas nessa época do ano. "Tem aparador de mesa, aparador de porta, guirlandas, panos de prato, colar de mesa, presépios e árvores de natal de vários tamanhos, com madeira reciclada, bolas de crochê, entre outros materiais. É muita sensibilidade dos nossos artistas. Nosso presépio tem chamado a atenção de todo mundo. Temos presentes pra todos os gostos e todos os bolsos. Tem beleza, qualidade e preço muito bom"

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM