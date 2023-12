Equipamentos da Assistência Social de Sete Lagoas estão em novos endereços

Visando prestar um serviço público de mais qualidade e mais próximo das populações de interesse, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) - anunciou recentemente os novos endereços de alguns de seus equipamentos.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"As mudanças foram necessárias para um melhor atendimento aos públicos-alvo. Contamos com uma melhora na estrutura e localização, facilitando assim o acesso nos territórios", justifica a secretária da pasta, Luciene chaves. Com as mudanças de endereços, as três unidades estão temporariamente sem telefones. A situação, porém, deve se normalizar nos próximos dias, com cada equipamento mantendo o mesmo número de telefone.

Confira abaixo as mudanças e atualize suas informações:

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS III) unidade Várzea:

Endereço antigo: Rua Manoel Correa da Cunha, 554, bairro Novo Horizonte

Novo endereço: Rua Claudionor Olinto Martins, 30, bairro Bandeirantes

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS):

Endereço antigo: Rua Claudionor Olinto Martins, 30, bairro Bandeirantes

Novo endereço: Rua Goiás, 366, bairro Boa Vista

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) unidade Arara:

Endereço antigo: Rua José Alves Fernandes, 80, bairro Orozimbo Macedo

Novo endereço: Rua Congonhas do Campo, 336, bairro Esperança

