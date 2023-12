Ações socioambientais de Sete Lagoas são destaque do Fórum Lixo Zero da UFMG

As ações socioambientais de Sete Lagoas foram destaque durante o Fórum Lixo Zero, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nos dias 1 e 2 de dezembro, em Belo Horizonte. Na ocasião, o superintendente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), Warley Raimundo de Paula, falou sobre o Programa Municipal de Hortas Comunitárias e a coleta seletiva com os pontos eco. O evento contou com palestras, visitas guiadas, mesas redondas e exibição de filmes focados na temática da gestão de resíduos, reciclagem e responsabilidade socioambiental.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Nossas hortas comunitárias são, há décadas, referência internacional de êxito em agricultura familiar, como uma política de inserção social, geração de renda e emancipação dos horticultores atuantes no programa", lembra Warley. "Também dialogamos sobre a coleta seletiva no município, como se deu o processo de regularização e legitimidade dessa ação, onde passamos a remunerar os catadores de materiais recicláveis por tonelada recolhida", completa.

Representantes de várias cidades mineiras e de diferentes entidades socioambientais que lutam pela política ambiental no estado também participaram do fórum, reafirmando o protagonismo de Sete Lagoas nas questões que envolvem a agricultura familiar e a reciclagem de resíduos sólidos. O Fórum foi uma realização conjunta do Coletivo Lixo Zero MG, Lumes UFMG, Instituto Lixo Zero Brasil e Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com apoio de diversas outras entidades.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM