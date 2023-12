Prefeitura de Sete Lagoas reinaugura novas instalações e muda realidade da ESF Manoa

Foram mais de 30 anos sonhando com uma reforma, mas um abrangente cronograma de revitalizações de unidades de saúde permitiu a realização desse sonho. A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou, nesta segunda-feira, 4 de dezembro, a nova Estratégica de Saúde da Família - ESF Manoa. Os usuários que eram atendidos na precariedade agora contam com uma instalação moderna, ampla a acessível.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O imóvel foi, literamente, reconstruído em cinco meses. Neste período, os usuários foram referenciados para unidades dos bairros próximos. A mudança obrigatória de rotina foi muito bem recompensada. “Mais uma entrega na área da saúde que nos enche de alegria. Uma política pública com excelência na área de saúde é uma prioridade e, para isso, temos que dar condições de trabalho aos servidores e estrutura para a prestação de serviço de alto nível”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

A reforma atingiu todos os setores do imóvel. Do piso ao teto, da pintura aos projetos de acessibilidade, a ESF Manoa agora está literalmente novo. O médico e vice-prefeito Dr. Euro de Andrade recebeu pacientes na unidade por quase três décadas e não escondeu a emoção ao reencontrar amigos de trabalho durante a reinauguração. “Esta projeto foi solicitado por todos que trabalham ou trabalharam nesta unidade por muito anos. Um ESF estratégico que atende usuários não só do Manoa, mas também do JK, Planalto, São Francisco, Carmo e Nossa Senhora das Graças merecia esta atenção especial. Faço parte desta família e hoje estou extremamente emocionado”, revelou Dr. Euro de Andrade.

Os vereador Caio Valace, Gilson Liboreiro, Ivan Luiz e Roney do Aproximar representaram o Legislativo neste momento tão importante para a saúde pública. Uma presença que, em Sete Lagoas, os poderes convivem de maneira harmônica gerando benefícios para a comunidade. “Esta parceria entre Legislativo e Executivo que devolve e faz as entregas que a população tanto espera. Com isso, conseguimos um sistema de saúde articulado e humanizando gerando vários resultados positivos”, comentou Caio Valace, presidente da Câmara Municipal.

Os investimentos da Prefeitura em reformas também já chegaram às seguintes unidades: ESF Alvorada, ESF Canadá, ESF Monte Carlo, ESF Kwit, ESF Jardim dos Pequis, ESF Progresso, Centro de Saúde Santo Antônio, Centro de Saúde Várzea e Centro de Saúde Luxemburgo. Uma proposta que mudou o patamar a atenção básica. “Está comprovado por estudos que a cidade ao investir na Atenção Primária consegue resolver 80% de todos os problemas da área de saúde. Além disso, valorizamos nossas equipes de trabalho e confirmamos nossa proposta de humanizar o atendimento”, destacou Alber Alípio Ribeiro, coordenador de Gestão em Saúde.

O imóvel da unidade estava praticamente condenado. A reforma e ampliação é motivo de comemoração para a equipe de atendimento que, a partir desta terça-feira, 5, recebeu os usuários na nova estrutura. “É um momento de felicidade e satisfação. Como é bom ver que o usuário vai receber o que merece, comprovando que o dinheiro público está aplicado em ações justas e necessárias. Todos que convivem neste ambiente estão curtindo muito”, ressaltou Maria Cristina Barbosa da Costa – enfermeira e coordenadora da ESF Manoa.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom