Guarda Municipal de Sete Lagoas realiza requalificação profissional em curso de armamento e tiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas foi totalmente reestruturada nos últimos anos e parte importante deste processo passa pela capacitação dos seus agentes. Neste contexto, dando continuidade às etapas legais exigidas no projeto de armamento foi realizada mais uma qualificação profissional. Um minucioso treinamento aplicado pela equipe do Clube de Tiro Parabellum em uma estrutura totalmente preparada para este fim.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Todo efetivo da GCM de Sete Lagoas participou do treinamento. Os instrutores receberam grupos com aproximadamente 30 agentes cada. Vale ressaltar que as armas só são utilizadas em casos de extrema necessidade, respeitando normas e técnicas da Segurança Pública. “O objetivo desta requalificação é aprimorar ainda mais nossos agentes quanto ao uso e manuseio da arma de fogo em sua defesa e também do cidadão. Foram várias oficinas e atividades táticas, um conteúdo estratégico e muito bem aplicado”, avalia Sérgio Andrade, comandante da GCM.

Todo o cronograma nos stands do Parabellum seguiram regras específicas e permitiram atividades que simularam situações reais e críticas de uma ocorrência. A GCM fortaleceu ainda mais sua capacidade de operação que já era de alto nível. “A população de Sete Lagoas só tem a ganhar com tudo isso. Acompanhamos toda parte de manejo e de como sanar pane no armamento, fizemos tiros no stand e simulamos o combate veicular. Ainda executamos todas as regras de segurança e controle de direção de cano. Enfim, tudo que a lei exige. Sete Lagoas pode ter certeza que a GCM está bem preparada”, definiu Rogério Rodrigues Silva, instrutor de armamento e tiro do Parabellum.

O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade prestigiou o encerramento do treinamento e falou sobre a importância deste investimento contínuo da Prefeitura de Sete Lagoas em qualificação de suas equipes. “Requalificar é o mais importante para todas as categorias profissionais. Quem para fica com o conhecimento restrito e ultrapassado. Queremos o melhor para a Guarda Municipal porque isso refletirá diretamente na melhoria da nossa segurança pública”, comentou Dr. Euro de Andrade.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

No encerramento, a GCM entregou um Certificado de Agradecimento aos instrutores Kevin Kurt Gomes da Silva, Luiz Felipe Habach L’Abatte, Jordan Pontelo Marques e Rogério Rodrigues Silva. Também participou do evento Wagner Augusto de Oliveira, secretário municipal adjunto de Trânsito, Transporte e Segurança.

ARMAMENTO

As regras relativas ao porte de arma de fogo para os guardas municipais estão previstas no artigo 6°, incisos III e IV, da Lei n° 10.826/03. Segundo o dispositivo, “o porte de arma de fogo é autorizado apenas aos integrantes das Guardas Municipais que se enquadrem nos requisitos legais, ou seja, de municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, quando em serviço; e aos integrantes das Guardas das capitais dos estados e municípios com mais de 500.000 habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento da referida Lei.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM