Sete Lagoas amanhece com chuva; será assim o dia todo? Confira a previsão do tempo

Sete Lagoas, 6h59 de quarta-feira (6): a manhã se inicia com chuva e será assim durante boa parte do dia. Mas, o calor permanece, com máxima acima das três casas decimais.

Foto: Alan Junio / arquivo

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia: a manhã e tarde terá céu nublado com pancadas de chuvas isoladas e possibilidade de sol. À noite, o tempo estará firme, sem chuva. A máxima será de 32ºC, e a mínima foi de 21ºC.

O prognóstico dos próximos dias serão de mais calor e possibilidade de chuva. Na sexta (8), a máxima poderá chegar até os 34ºC. Já no sábado (9), o tempo terá virada total, com seis graus de diferença: máxima de 28ºC. Haja saúde.

Da redação