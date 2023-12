Bombeiros buscam possível afogado na Lagoa Paulino, o terceiro em seis dias

Em menos de uma semana, mais uma pessoa desaparece sob as águas da Lagoa Paulino, no centro da cidade. Por volta das 18h de terça-feira (5), os telefones dos setelagoanos ficaram em polvorosa por mais um acontecimento trágico no local.

Foto: reprodução redes sociais

No horário, quando houve a informação de mais um possível afogado, estava chovendo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas por cerca de uma hora no local. Mas, pela falta de iluminação, elas foram encerradas - nesta manhã de quarta (6).

Um registro correu as redes sociais ainda na terça (5): o flagra de um indivíduo nadando e se apoiando em uma estrutura de fonte da Lagoa Paulino, horas antes da notícia de mais um afogamento.

Até o momento, duas pessoas morreram afogadas no principal cartão-postal de Sete Lagoas: o primeiro, no dia 30 de novembro, foi avistado por transeuntes que passavam pelo local. O segundo, foi encontrado após horas de buscas realizadas pelos Bombeiros entre a segunda (4) e terça-feira (5).

Da redação