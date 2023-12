Sete Lagoas celebra o empreendedorismo com primeira edição do Prêmio Antônio Pontes

A Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI) realizou, no dia 5 de dezembro, a primeira edição do Prêmio Antônio Pontes de Empreendedorismo. A premiação, que homenageia o empresário sete-lagoano Antônio Pontes, visa reconhecer e compartilhar boas experiências e casos de sucesso de empresas sediadas na cidade.

Foto: Reprodução

Foram 72 empresas inscritas, um número bastante satisfatório para a primeira edição do prêmio. Após uma rigorosa avaliação, realizada por uma comissão composta por profissionais de diversas áreas, foram selecionadas as sete finalistas, nas seguintes categorias: Destaque Social, Destaque Cultural, Destaque Ambiental, Inovação, Maior Crescimento, Voto Popular, Honra ao Mérito.

Confira abaixo os vencedores:

Destaque Social: SERPAF

O SERPAF atua desde 1968 junto a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Sete Lagoas e região. São 2.500 crianças e adolescentes atendidos diretamente e sistematicamente. Todo o trabalho do SERPAF está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Destaque Cultural: Expressar

Ser uma empresa de cultura no Brasil é um grande desafio. Mostrar para os pais dos alunos o valor de investir na arte e comprovar que essa educação faria diferença na vida dessas pessoas sempre foi a missão do Expressar. Hoje os festivais do Expressar se tornaram tradicionais na cidade com ingressos esgotados todos os anos.

Destaque Ambiental: Dedetizar Sistema de Controle Ambiental

O desenvolvimento de uma metodologia denominada SPOT, que vem sendo utilizada pela Dedetizar como uma das maneiras de realizar a Desinsetização Geral, trouxe excelentes resultados para os clientes, para a empresa e para o meio ambiente. A metodologia consiste na aplicação focal de inseticidas em pontos estratégicos a ocorrência de pragas, sem a necessidade de manter o ambiente isolado de pessoas e animais.

Inovação: Alghorit Tecnologia

A Alghorit é uma startup sete-lagoana que desenvolveu um conjunto de comunicadores industriais que ampliam a visualização dos processos produtivos de uma planta industrial. Estes comunicadores industriais conectam-se com máquinas e operadores, para identificar falhas e outras anomalias automaticamente, em tempo real.

Maior Crescimento: Doces Ouro de Minas

A Doces Ouro de Minas apresentou um crescimento expressivo, com percentuais superiores a 100% em vários quesitos, no último ano. Atualmente possui 2 unidades fabris, sendo a matriz em Sete Lagoas, uma filial em Baldim e a terceira fábrica – e a maior delas - sendo construída em São Vicente. Ao todo são mais de 130 empregos diretos com o plano de empregar mais de 200 colaboradores em 2024. Com 48.000 pontos de venda, a empresa atende a quase todos os estados da Federação e o Distrito Federal.

Voto Popular: Búfalo Ferramentas

A Búfalo Ferramentas foi a vencedora da Categoria Voto Popular do Prêmio Antônio Pontes de Empreendedorismo. Essa categoria teve votos espontâneos em duas etapas. Primeiro pelos associados da ACI e posteriormente pelos seguidores do Instagram.

Honra ao Mérito: Cedro Textil

A Cedro Textil é uma empresa centenária, fundada em 1872, na cidade de Taboleiro Grande, município de Sete Lagoas. É a primeira fábrica de tecidos de Minas Gerais e a segunda do Brasil. Hoje é uma das poucas no mundo com mais de 140 anos de existência, ininterruptos.

O prêmio foi entregue pelo presidente da ACI, José Roberto da Silva, e pelo vice-presidente, Irineu Cordeiro. Os vencedores receberam um troféu e um certificado de reconhecimento.

Sobre o Prêmio Antônio Pontes

O Prêmio Antônio Pontes de Empreendedorismo é uma iniciativa da ACI Sete Lagoas, com o apoio do Sebrae, do Shopping Sete Lagoas e do Sicoob Credisete. A premiação visa reconhecer e compartilhar boas experiências e casos de sucesso de empresas sediadas em Sete Lagoas.

A iniciativa da ACI é um projeto antigo do presidente José Roberto da Silva. "A intenção era homenagear Antônio Pontes em vida. Quando assumi a presidência da ACI já amadurecia este sonho. Veio a pandemia e, infelizmente, perdemos um dos maiores empreendedores desta cidade, mas estamos aqui para prestar esta deferência. Agradeço aos familiares pelo apoio e presença" disse José Roberto.

A viúva do homenageado, Circele Pontes, filhos, netos e parentes compareceram e se emocionaram com o evento organizado por Aline Nery Conexões e Negócios em parceria com a ACI. O filho Luiz Otávio Pontes lembrou a trajetória do pai e contou momentos como o da compra da Calsete, uma das principais indústrias da região.

Antônio Pontes foi um empresário sete-lagoano visionário. Ele foi o fundador da Calsete, que se tornou um grupo com quatro empresas ligadas ao setor de mineração. Apesar de ser o seu empreendimento mais destacado, Antônio Pontes teve diversos empreendimentos em Sete Lagoas, como o Residencial Veredas, o Shopping Sete Lagoas, entre outros.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM