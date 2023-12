Aprovados em processo de estágio começam a atuar na Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na última sexta-feira (01), na Câmara Municipal de Sete Lagoas, aconteceu a cerimônia de posse dos aprovados no primeiro Processo Seletivo de Estagiários para o Poder Legislativo Municipal. O momento contou com a presença do Presidente da Câmara, Caio Valace (Podemos), Coordenadores responsáveis pelos setores que receberão os estudantes e os 11 estagiários selecionados. A turma iniciou os trabalhos já no início da semana.

Foto: Câmara Municipal de Sete Lagoas

Cada universitário busca entrar no mercado de trabalho e se especializar através de estágios obrigatórios e capacitações, essenciais para concluir a graduação. Contudo, muitas vezes, a oferta local é limitada, levando os alunos a buscarem oportunidades em outras cidades. Em resposta, a Câmara Municipal lançou seu primeiro Programa de Estágio, em 27 de julho de 2023, visando apoiar alunos de diversas faculdades em Sete Lagoas e arredores, incentivando e facilitando, assim, o desenvolvimento educacional e profissional.

Segundo o Controlador Geral da casa, Wagner Luiz, o primeiro passo desse processo foi regulamentar o Programa de Estágio na Câmara. “Dessa forma, foi feito o Decreto Legislativo N° 1862/2023, aprovado em Plenário, citando todos os passos que deveriam ser dados para a contratação - desde a divulgação do edital até a finalização, com a chegada dos estudantes”, afirmou. O Controlador Geral destacou ainda que “o julgamento desse Processo Seletivo foi o objetivo, sendo a nota do estudante na faculdade o seu principal critério de seleção. Assim, não houve margem para manipulação ou qualquer outro questionamento. Foi tudo transparente, claro e publicado”, concluiu.

Critérios

Para participar, os estudantes deveriam estar matriculados em instituições de ensino superior ou técnico devidamente credenciadas junto à Câmara de Sete Lagoas, ter disponibilidade para cumprir a carga-horária exigida. Os estudantes foram selecionados por meio de um processo que avaliou o desempenho acadêmico e a motivação dos candidatos, matriculados nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, dentre outros.

Sobre os objetivos esperados pela Câmara Municipal com tal programa, o presidente da Casa, vereador Caio Valace (Podemos), destacou durante a cerimônia de posse: “tenho certeza de que vocês irão aprender muito! A Câmara é um campo fértil para o aprendizado e para a área que vocês escolheram trabalhar. O nosso objetivo maior é dar para vocês (estagiários) a oportunidade de ver na prática aquilo que veem na faculdade. Isso vai contribuir para a vida pessoal e profissional de vocês e, em contrapartida, vai ajudar muito a administração pública também”, afirmou.

Grata pela oportunidade, em entrevista, a estagiária em Ciências Contábeis, Raiane Prestes, declarou: “nesse período de um ano, eu espero ter uma experiência de muito aprendizado e troca de conhecimento. Acredito que será um período muito enriquecedor e pretendo agarrar a oportunidade, para assim começar a construir uma carreira na vida pública”. Os 11 estagiários possuem contrato vigente por no mínimo um ano de permanência na Câmara Municipal de Sete Lagoas.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas