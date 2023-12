Codesel inicia importante trabalho de pintura de postes com identificação de ruas em Sete Lagoas

Mesmo na era dos aplicativos de localização, nem sempre o cidadão pode se informar facilmente sobre o nome de determinada rua. Com o objetivo de dar maior visibilidade às vias públicas, facilitando assim a vida de pedestres, profissionais de entregas e transportes e de motoristas, a Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) iniciou recentemente um importante trabalho de pintura de postes com os nomes das ruas da cidade.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

De acordo com o diretor-presidente da Codesel, Fabrício Nascimento, essa demanda sempre foi um desejo do prefeito Duílio de Castro. "Ele sempre quis que pudéssemos, de alguma forma, pintar os postes da cidade informando não só a direção mas também as ruas do município. Iniciamos essas atividades agora na região central da cidade e, em breve, seguiremos por toda a cidade", informou.

O serviço é feito diariamente pelas equipes da Codesel, que foram reforçadas recentemente. "Já pintamos a orla da lagoa do Boa Vista e da lagoa Paulino. Agora estamos pintando as ruas da área central. Em breve seguiremos para os bairros", confirma Marcos Antônio Guimarães, encarregado de Pintura Codesel. Outro fator positivo desse trabalho é que vai inibir, também, a propaganda irregular que algumas pessoas e empresas ainda insistem em fazer nos postes da cidade.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas