Prefeitura realiza ação conjunta de conscientização sobre lei que proíbe nadar na Lagoa Paulino

Nos últimos dias ocorrências de afogamento na Lagoa Paulinho ganharam grande repercussão em Sete Lagoas. Nadar e pescar é proibido por lei em todas as lagoas públicas da cidade devido ao risco iminente de afogamento. Os locais já são monitorados, mas uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), iniciada nesta quarta-feira, 6 de novembro, tem também o objetivo de conscientizar um público considerado alvo quanto a este tipo de ocorrência: pessoas em situação de rua.

A proibição é definida pelo Decreto nº 4066, de 26 de abril de 2010, e vale também para as lagoas Boa Vista, Cercadinho, Catarina e José Félix. Os registros de mortes na Lagoa Paulino foram nos dias 30 de novembro e 4 e 5 de dezembro. A localização central e a grande extensão do espelho d’água facilitam o acesso para o nado ao mesmo tempo em que dificultam o bloqueio dessas ações, bem como a fiscalização.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Sete Lagoas vai reforçar a sinalização no local, alertando sobre a proibição de nadar e pescar em toda a orla da lagoa, e iniciar operações, uma delas foi a desta quarta-feira. “O patrulhamento é contínuo, mas diante dessas fatalidades, foi preciso intensificar. A abordagem está atingindo moradores em situação de rua e todos que solicitam informações sobre a legislação. Além dos riscos, os infratores responderão pelos seus atos com penalizações previstas no decreto”, esclarece o supervisor da GCM, Carlos Eduardo de Souza.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) disponibilizou uma equipe de educadores que estão sendo estratégicos nas abordagens. O departamento mantém um cadastro atualizado de pessoas em situação de rua e ainda oferece diversos serviços para este público. “A mensagem principal é para a não utilização da lagoa para o banho. Esclarecemos que o Centro Pop oferece local apropriado para isso e ainda disponibiliza café da manhã, emissão de documentos e orientação de diversos profissionais”, explicou Leide Graziele Duarte, Educadora de Abordagem. O Centro Pop fica na rua Padre Henrique, 68, Centro. Caso o cidadão se depare com algum indivíduo nadando em uma das lagoas da cidade, deve acionar a GCM pelo 153 imediatamente.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM