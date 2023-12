Nesta quinta-feira (7), véspera de feriado, o dia começou com sol, as nuvens começam a se espalhar ao longo do dia. Prevê-se chuva durante a tarde, com o clima se estabilizando novamente à noite.

Imagem: Guia do Turismo Brasil

A temperatura varia entre 19°C (mínima) e 34°C (máxima). Existe uma probabilidade de 90% de chuva, esperando-se até 5mm de precipitação. Os ventos podem atingir até 15km/h.

A umidade do ar varia entre 26% (mínima) e 89% (máxima).

Na sexta-feira (8), não são previstas mudanças significativas. De acordo com o Clima Tempo, o feriado terá um dia ensolarado, com uma alta chance de chuva durante a tarde e uma máxima de 35°C.

Da Redação com Clima Tempo