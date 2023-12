Cantata de Natal encerra apresentações do projeto Tempo Integral nas escolas de Sete Lagoas

O projeto Tempo Integral na rede municipal de ensino de Sete Lagoas é uma realidade desde 2006

Encerrando os projetos de 2023 das escolas de tempo integral, foi realizada na noite da última quinta-feira, 30 de novembro, na Casa da Cultura, a Cantata de Natal, apresentada pelas escolas E. M. Virgílio Pacheco; E. M. Hilário Pereira da Fonseca; E. M. Raymundo Gravito; E. M. Jovelino Lanza; e E. M. Dalva Ferreira Diniz.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O projeto Tempo Integral na rede municipal de ensino de Sete Lagoas é uma realidade desde 2006. Por meio de iniciativas municipais e projetos governamentais (Programa Mais Educação), direcionado por diferentes estratégias, o projeto é mantido pela Prefeitura de Sete Lagoas. Este ano, a culminância dos trabalhos desenvolvidos nas escolas fez parte de uma proposta diferente. As apresentações, além de abertas ao público, foram realizadas de acordo com o tema de cada oficina.

O objetivo do projeto é desenvolver as habilidades e competências na recomposição do aprendizado, que conta com uma lacuna em função da pandemia, considerando que as oficinas possibilitam o desenvolvimento das inteligencias multiplas, proporcionando aos alunos melhor desempenho cognitivo. "Essas apresentações são resultados de um trabalho das equipes técnicas e pedagógicas com aplicação no âmbito escolar pelos oficineiros. Entre as oficinas, são disponibilizadas atividades como capoeira, artesanato, canto e coral, esportes, teatro, dança, entre outros, além de cursos de letramento e informática.

De acordo com a Técnica Superior de Ensino, Selma Araújo, responsável pelos projetos das escolas de tempo integral, nesse ano a proposta foi um itinerário diferente para as apresentações dos trabalhos realizados nas oficinas. "Pensamos em dar maior visibilidade aos diferentes talentos dos nossos estudantes e profissionais. No total, tivemos cinco grandes momentos: um para o esporte, com uma gincana; outro para os talentos do artesanato com exposição dos materiais produzidos juntamente com as publicações das oficinas de letramento; outro para os grupos de dança; um de capoeira e; por fim, os grupos de canto e coral. Percebemos a alegria e entusiasmo dos estudantes tanto pela participação quanto pelas apresentações, que foram belíssimas e emocionantes”, afirma.

Atualmente Sete Lagoas possui 13 escolas de tempo integral: E.M. Dalva Ferreira Diniz; E.M Dr. Márcio Paulino; E.M Hilário Pereira da Fonseca; E.M. Jovelino Lanza; E.M. Marilza Fleury; E.M. Prof. Jacynto Godoy; E.M Prof. Vasco Damião; E.M. Regina Vitalino; E.M. Renato Teixeira; E.M. Professor Marcos Valentino; E.M. Prof. Raymundo Gravito; E.M. Adélia Figueiredo; E.M. Virgílio Pacheco.

