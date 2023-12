Atualização: Polícia Civil irá investigar a morte do vereador de Cachoeira da Prata

Na madrugada desta quinta-feira (06), a cidade de Cachoeira da Prata, próxima a Sete Lagoas, foi palco do assassinato do vereador Renato Silva Maciel, 45 anos. A descoberta do trágico evento ocorreu após o Destacamento da Polícia Militar da cidade de Papagaios receber informações sobre a localização do veículo do vereador, um Chevrolet Onix preto, abandonado em uma mata próxima à cidade de Papagaios. Intrigantemente, o veículo ainda não havia sido registrado como furtado ou roubado.

Foto: Ilustrativa/Internet

Os policiais se dirigiram à residência do vereador e encontraram indícios de que algo grave poderia ter acontecido. A porta da sala estava entreaberta, o portão da garagem destravado e, ao entrar na casa, depararam-se com uma cena chocante. Renato Silva Maciel foi encontrado sem vida. De acordo com a PM, o local apresentava sinais de tumulto, com móveis fora de posição, o balcão da cozinha torto e um ventilador quebrado no chão, sugerindo a possibilidade de uma briga.

O socorro médico foi acionado imediatamente e constatou a ausência de sinais vitais, estimando que o óbito ocorreu por volta das 1h da madrugada. Diante dos indícios de homicídio, o local foi isolado e preservado até a chegada da perícia.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pela Funerária Pax de Minas até o IML de Sete Lagoas. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso, e o veículo do vereador foi removido para o pátio credenciado de Para de Minas. As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e motivações desse trágico evento.

Da redação