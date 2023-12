Comércio local tem expectativa do melhor Natal dos últimos anos com salário do servidor e 13º em dia

O servidor público de Sete Lagoas se lembra de um passado não muito distante em que o presente de fim de ano não era o 13º salário, mas sim um vale de supermercado. Esse fantasma ainda assusta várias administrações. Este ano a mídia nacional avisa que servidores de quase 30% dos municípios brasileiros receberão o 13º com atraso. Em mais de 300 cidades mineiras, o funcionalismo não recebeu nenhuma parcela do benefício até esta quinta-feira, 6 de dezembro. Muitas prefeituras, inclusive, vão fechar as contas no vermelho. Sete Lagoas, no entanto, há quatro anos não corre mais esse perigo. Aqui, servidor público recebe não só em dia, como também adiantado! Com isso, o comércio local tem as melhores expectativas dos últimos anos.

ASCOM /Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o diretor do SindComércio de Sete Lagoas, Loucimar do Egito, a expectativa é a melhor possível. "Estamos em festa com todo o aparato que o prefeito preparou, desde a iluminação de Natal, inaugurada em outubro. Isso trouxe um ânimo antecipado. E o dinheiro no bolso do funcionalismo municipal, com Duílio, e também com o Governo Zema, que anunciou o 13º do servidor estadual para o dia 17. Estamos alcançando os números de 2019, antes da pandemia. As lojas estão preparadas e as equipes bem treinadas para um bom atendimento. O SindComércio, a CDL e a ACI estão com ótimas expectativas", afirma.

"Sempre nos gera uma expectativa boa. O Natal é alegria, é troca de presentes. Acreditamos que tudo irá melhorar. Com essa notícia dos pagamentos antecipados feitos pela Prefeitura, é muito bom para os comerciantes que esperam o ano todo por esse momento", afirma a futura presidente da Associação Lojistas do Mercado Municipal, que assume a partir de janeiro, Maria Guilhermina. No bairro Nova Cidade, outro importante polo comercial de Sete Lagoas, não é diferente. "Os pagamentos da Prefeitura em dia fazem toda a diferença para o comércio local, tanto no shopping quanto no centro e inclusive nos bairros, como é o nosso caso. O incremento desses recursos somente com o 13º é da ordem de R$ 30 milhões. Temos muitos servidores municipais que moram aqui no bairro, que tem um comércio muito pujante", diz Alessandro Kelwis, presidente da Associação dos Lojistas do Nova Cidade.

O prefeito Duílio de Castro reforça o compromisso da atual gestão com o funcionalismo e fala da importância de se valorizar o comércio da cidade. "Enquanto estamos vendo várias cidades com dificuldade de pagar salários e o 13º, nós seguimos com nosso orçamento bem controlado. Somos o maior empregador do município. Com os pagamentos em dia, isso reflete no comércio. Por isso é importante que os servidores privilegiem as empresas da cidade, comprando seus presentes de Natal e os itens para suas festas aqui, gerando emprego e renda aqui", pede o prefeito.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas