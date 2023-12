Feriado de muito calor em Sete Lagoas: confira previsão do tempo

E o feriado de 8 de dezembro será de muito calor em Sete Lagoas: com máxima rondando os 35ºC, a chuva pode aparecer na parte da tarde, apenas. Confira na previsão do tempo.

Foto: Djhéssica Monteiro

Os termômetros estão em elevação. A mínima registrada foi de 20ºC e logo pela manhã o sol apareceu brilhando fortemente. O céu terá nuvens mas que não conseguirão esconder o sol por muito tempo. A tarde pode ocorrer pancadas isoladas e à noite, o tempo ficará nublado.

Com tudo isso, o que teremos é um dia de muito calor e baixa umidade: com 35ºC e 30% de umidade relativa do ar.

O final de semana promete uma "virada" no tempo, com céu encoberto e a temperatura em declínio no sábado (9) e domingo (10). As máximas não passarão dos 28ºC, mas a chuva será escassa.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da redação