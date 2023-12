Expansão da Iveco em Sete Lagoas gera novas oportunidades de emprego

A Iveco, líder na produção de veículos comerciais, está se preparando para um retorno vigoroso após um período desafiador em 2023. Com o objetivo de retomar os dois turnos de produção em sua fábrica em Sete Lagoas, MG, a empresa planeja aumentar sua força de trabalho, abrindo oportunidades para contratar mais 250 funcionários.

A empresa se destacou no leilão do programa ao adquirir 7,1 mil unidades, a maior quantidade obtida nessa etapa. Essa conquista histórica não foi apenas mérito da Iveco, mas sim resultado de um esforço colaborativo entre a empresa, seus fornecedores e os encarroçadores Caio e Mascarello. Uma parte fundamental desse processo de expansão é a criação de novos postos de trabalho.

Devido à necessidade de expandir sua capacidade produtiva para atender à crescente demanda, a Iveco está abrindo 250 novas vagas de emprego. Essas posições representam não apenas uma oportunidade de trabalho, mas também um impulso econômico para a região, oferecendo estabilidade e perspectivas de crescimento profissional para os habitantes locais.

Além das oportunidades de emprego, a empresa está realizando mudanças estratégicas no layout da produção para acelerar as entregas de veículos pesados, os quais têm alta demanda no segmento de caminhões.

O presidente Querichelli demonstrou confiança para 2024, revelando um otimismo que ultrapassa as projeções da Anfavea. Ele enfatizou que, com a redução das taxas de juros, a empresa poderia vislumbrar um crescimento de até 15% nas vendas de caminhões, apontando para um futuro promissor.

