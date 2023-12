Funcionária da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas e seu pai morrem afogados em rio de Minas

Nesse feriado prolongado, uma triste notícia abalou Sete Lagoas. Uma funcionária da Secretaria de Saúde, Ana Júlia, de 20 anos, juntamente com seu pai, Martins Noé, de 55 anos, foram vítimas de afogamento. A tragédia ocorreu em Joanésia no Vale do Aço; os corpos estão a caminho da cidade para serem velados.

Foto: Arquivo Pessoal

A notícia deixou a cidade profundamente consternada, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota devido à perda da funcionária tão estimada.

A Polícia Civil está empenhada em esclarecer os detalhes e oferecer todo o suporte necessário às famílias.

Enquanto aguardam mais informações sobre o incidente, amigos, familiares e colegas de trabalho se reúnem em solidariedade, compartilhando o pesar e confortando a família.

O site SeteLagoas.com.br se solidariza com a família neste momento de perda.

Da Redação