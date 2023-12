Sol entre nuvens e possibilidade de chuva: veja a previsão do tempo para esta segunda em Sete Lagoas

O sol apareceu nesta segunda-feira (11) em Sete Lagoas, mas, poderemos ter chuva no decorrer do dia. O calor volta, após um final de semana mais "fresco"; confira na previsão do tempo.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Com uma manhã nublada, mas com aberturas de sol, a jornada do tempo na cidade será a mesma das últimas semanas, com tardes e noites com possibilidades de chuva isolada e trovoadas. A mínima registrada foi de 21ºC e a máxima será de 31ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor se mantém com tempo nublado ou pouca chuva: terça-feira (12) teremos 30ºC; quarta-feira (13), 28ºC e quinta-feira (14) 31ºC.

Da redação com Inmet