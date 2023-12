Animais soltos invadem pista e causam dois acidentes em Sete Lagoas

Um incidente envolvendo animais soltos resultou em dois acidentes na noite de domingo, dia 10, na Avenida José Sérvulo Soalheiro, em Sete Lagoas. Segundo a Polícia Militar, o primeiro acidente ocorreu entre um veículo Voyage e uma vaca. O motorista do Voyage, que se deslocava no sentido centro, não conseguiu evitar a colisão, resultando no lançamento da vaca sobre o para-brisa do veículo.

Foto: Reprodução/ Internet

O segundo acidente envolveu um veículo Onix e outro animal solto, possivelmente parte do mesmo rebanho do primeiro. A condutora do Onix foi surpreendida pelas vacas correndo em direção ao seu veículo, resultando em uma colisão de menor gravidade. Apesar do susto, a condutora saiu ilesa.

Após os acidentes, um indivíduo não identificado recolheu os animais envolvidos e os conduziu de volta à propriedade rural nas proximidades. O fiscal ambiental da Prefeitura compareceu ao local para identificar a propriedade rural, recolhendo um cavalo que pastava solto às margens da via para prevenir novos acidentes.

Os veículos danificados, embora tenham sofrido danos, estão em conformidade com a legislação em vigor e possuem seguro contra acidentes. Após os procedimentos legais, foram liberados.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo