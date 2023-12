Eleição para Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas é no próximo dia 20; conversamos com o candidato à presidência

A eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas está agendada para 20 de dezembro no Sindicato Rural de Sete Lagoas na Rua Dallas, 60 São Cristóvão, de 8h às 17h. O edital de convocação foi divulgado e apenas uma chapa foi formalmente inscrita. Sócios em dia estão aptos a votarem e para a eleição se tornar válida a chapa única precisa receber no mínimo 25% dos votos.

A chapa é encabeçada pelo empresário e produtor rural, morador de Inhaúma, Rodrigo Nogueira. O candidato à presidente tem 47 anos e se candidata para suceder o atual líder do sindicato, o produtor rural Jadir Rabelo que é empresário do setor de máquinas e transporte florestal com grande afinidade com o setor agrícola.

Rodrigo Nogueira disse à redação do SeteLagoas.com.br que ser o único candidato é positivo para que não haja divisão entre produtores rurais em duas ou mais “torcidas”: "Precisamos de todos apoiando e ajudando o sindicato".

Ele acrescenta suas expectativas para a gestão: "Serão de dificuldades financeiras, mas com muita confiança de que faremos uma administração unida e com muita participação dos produtores e da nova diretoria para fazer um sindicato com mais pretação de serviços e eventos".

Veja a composição da chapa:

Presidente:

Rodrigo Nogueira Ferreira

Vice-presidente:

Wellington Luiz do Carmo

Secretário:

Maurílio Vaz de Melo

Tesoureiro:

Brasil Osório Martin Costa

Suplentes da Diretoria:

Ricardo Antônio Duarte Tavares

Luciano Paiva Nogueira

Sergio França Leão

Luis Eduardo Loureiro da Cunha

Conselho fiscal:

Alexandre Lopes Lacerda

Marco Aurélio José Reis

Uilton Ávila

Suplentes do Conselho Fiscal:

Regis Lorenzo Guimarães Cabral

Mauro Antônio Costa de Araújo

Orlando Giordani de Moura

Da Redação, Maria Eduarda Alves