VÍDEO: Oficina no Shopping Sete Lagoas reuniu crianças para decorar cupcakes e árvores natalinas; veja as receitas!

No último sábado (09/12) a “Oficina dos Ursos Confeiteiros” levou crianças ao Supermercado Santa Helena no Shopping Sete Lagoas para aprenderem a decorar Cupcakes Natalinos e confeitos de Árvore de Natal. A oficina foi oferecia pelo Chef Lucas Almeida da Mira Confeitaria.

Foto: Maria Eduarda Alves

A equipe disponibilizou um espaço dentro do supermercado onde o chef Lucas Almeida orquestrou a oficina com as crianças. Elas puderam se inscrever de forma online e antecipada para participar, ou consultavam as vagas disponíveis na hora do evento.

A equipe da confeitaria preparou os cupcakes e os cones com antecedência, deixando as criancas fazerem suas decorações como mandava a imaginação.

O SeteLagoas.com.br esteve presente no evento e traz um pouco dessa experiência para vocês além das receitas confira!

RECEITAS:

Massa de Cupcake Natalino

230g de farinha de trigo

100g de óleo

360g de açúcar refinado

2 ovos

210g de leite morno

220g de água morna

6g de bicarbonato

6g de fermento em pó químico

60g de cacau em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Numa vasilha, misturar os ingredientes secos, farinha, açúcar, cacau, fermento, bicarbonato e sal. Depois de misturados, adicionar os líquidos, óleo, o leite e água, por último os ovos. Virar nas forminhas de papal para cupcake, com a ajuda de uma concha. Levar para assar até crescer.

Faca o teste do palito de dente, fincar no cupcake, se sair limpo, está assado, se sair sujo, ainda está cru.

Receita do Brigadeiro ao leite para as árvores

395g de leite condensado

200g de creme de leite

15g de cacau em pó ou 30g de chocolate em pó

25g margarina ou manteiga

Modo de preparo:

Em uma panela, derreter a margarina ou manteiga, peneirar o cacau ou chocolate e misturar até formar uma pastinha, adicionar o creme de leite e o leite condensado, e levar ao fogo médio/alto, até dar ponto de recheio. Média de 8 a 10 min.

Rende média de 15 a 30 cones.

Da Redação, Maria Eduarda Alves