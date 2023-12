Prefeitura de Sete Lagoas reinaugura nova Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Alvorada

Chegou o momento em que os usuários do sistema público de saúde das regiões dos bairros Alvorada I e II foram contemplados com o cronograma de reforma de ampliação de unidades da Atenção Primária. Foi reinaugurada nesta segunda-feira, 11 de dezembro, a Estratégia Saúde da Família Alvorada (ESF Alvorada) totalmente revitalizada em condições de atender bem, com mais serviços e em maior volume.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Foram pouco mais de três meses de reforma, mas a espera valeu à pena. Agora, a ESF localizada na rua Mário Reis, 84, conta com uma instalação moderna, ampla a acessível. “Seguimos firmes com o maior projeto de revitalização de unidades de saúde da história de Sete Lagoas. Com isso, oferecemos melhores condições de trabalho para as equipes e também para o atendimento dos usuários desses bairros e dos adjacentes. Queremos uma saúde oferecendo mais assistência e com humanização”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A solenidade de inauguração contou com a presença dos vereadores Caio Valece (presidente da Câmara Municipal), Roney do Aproximar e Eraldo da Saúde, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, servidores da ESF e moradores do Alvorada. Todos celebrando com alegria a nova realidade da atenção básica no bairro. “Hoje é um dia de muita alegria ao entregarmos esta estrutura mais adequada, confortável e com a ampliação de vários espaços. Um local preparado para realizar um trabalho de excelência”, ressaltou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Toda ESF têm uma atuação preventiva que evita a sobrecarga na Urgência e Emergência por meio de um atendimento próximo e personalizado. Uma unidade totalmente nova, motiva quem está na linha de frente deste fluxo que envolve diversos serviços. “Oferecemos procedimento para crianças, jovens, adultos e idosos. Agora, estamos preparados para prestar essa ampla gama de atendimentos com mais qualidade. Nossa equipe está muito satisfeita e motivada com este investimento da Prefeitura”, declarou Ana Carolina Tostes Mendes, enfermeira e chefe da ESF Alvorada.

A Agente Comunitária de Saúde, Edna Paruker, está na ESF há 22 anos e recordou que já atendeu até em comércios do bairro quando não existia nenhuma ESF naquela região. Ela não escondeu a emoção por estar vivendo esta nova realidade. “Isso tudo é muito gratificante. Agora, nossos pacientes se sentirão muito mais acolhidos. Não imaginava que teríamos uma estrutura tão completa para trabalhar. Estamos comemorando a realização de um sonho. Agradeço o prefeito Duílio de Castro e todos os envolvidos neste projeto”, disse Edna Paruker.

Os investimentos da Prefeitura em reformas também já chegaram às seguintes unidades: ESF Manoa, ESF Canadá, ESF Monte Carlo, ESF Kwit, ESF Jardim dos Pequis, ESF Progresso, Centro de Saúde Santo Antônio, Centro de Saúde Várzea e Centro de Saúde Luxemburgo. Uma proposta que mudou o patamar a atenção básica.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM