Processo Seletivo da Assistência Social de Sete Lagoas divulga gabaritos e cadernos de questões

O Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 11 de dezembro, publicou os gabaritos e os cadernos de questões do Processo Seletivo da Assistência Social aberto por meio do edital nº 05/2023. A provas foram aplicadas no último domingo, 10, na Escola Técnica Municipal para candidatos que concorrem a 22 cargos dos níveis Médio e Fundamental.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Os novos contratados atuarão junto às equipes de Serviços e Programas da Política Municipal de Assistência Social. Os profissionais irão executar serviços e programas de acordo com cada especificação do nível de Proteção Social da Política Municipal de Assistência Social, elencados na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), como PAIF, SCFV, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade, Pessoas em Situação de Rua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Adultos e Famílias, além de CADÚNICO e outros Programas de Transferência de Renda.

Cargos, inscrições deferidas e vagas disponíveis:

Auxiliar administrativo: 299/3

Aux. Educador/Abrigo: 39/1

Aux. Educador/Acolher: 37/1

Auxiliar de Serviços de Limpeza: 127/3

Educador em abordagem social: 47/2

Educador/Cuidador abrigos: 56/1

Educador/Cuidador Acolher (dia): 73/3

Educador/Cuidador Acolher (noite): 81/2

Entrevistador: 127/3

Recepcionista: 226/3

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom