Acidente entre moto e microônibus deixa um ferido em Sete Lagoas

Um acidente de trânsito envolvendo um microônibus e uma motocicleta deixou um ferido na tarde desta segunda-feira (11), no bairro São Cristóvão II, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Internet

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Antonino Abreu Franca com a Avenida Cristiano Martins da Rocha. O microônibus transitava pela avenida quando foi surpreendido pelo motociclista, que tentava atravessar a via.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Municipal. A identidade da vítima não foi divulgada.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e registrou o acidente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Da redação com Por Dentro de Tudo