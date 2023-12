Sete Lagoas: Prefeitura moderniza sistema de telefonia em toda a administração direta municipal

Desde que entrou em recuperação judicial, em 2022, a operadora Oi vem deixando de atuar diretamente nos serviços de telefonia, focando apenas na venda de pacotes de internet e TV por assinatura. Com isso, a base de clientes da telefonia móvel da operadora foi dividida e absorvida entre as operadoras Tim, Vivo e Claro. A telefonia fixa, no entanto, também vem sofrendo impactos, com a falta de investimento na infraestrutura e de mão de obra para manutenção. Em Sete Lagoas, por exemplo, há um único funcionário para atender a todas as cidades da região, o que vem afetando bastante a prestação do serviço.

Márcio Aguiar, secretário adjunto de TI, com um dos novos aparelhos de tecnologia por IP

De acordo com o secretário adjunto de TI da Prefeitura de Sete Lagoas, Márcio Aguiar, a Oi não tem mais interesse na telefonia convencional. "É uma tecnologia antiga e tem também a questão do constante roubo de cabos, o que encarece o serviço para eles. E aí começou o problema. Então, iniciamos um processo licitatório para a troca de fornecedor, usando a tecnologia por IP (internet)", informa.

A mudança já começou com um projeto-piloto implantado no prédio do Bela Vista, onde funcionam alguns departamentos da Prefeitura como Licitação, Administração e Contabilidade. "Lá já temos 50 linhas de telefone IP. A partir da próxima semana iniciaremos a troca em todos os setores da Administração Direta, começando pela Central do Contribuinte (Cecon), a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, que são os setores mais demandados pela população, e em janeiro faremos nas escolas durante o período de férias dos alunos", explica Márcio Aguiar.

No total, serão 500 linhas implementadas, mantendo porém os mesmos números por meio de portabilidade. Durante a fase de transição das linhas, que deverá durar pouco mais de um mês, alguns ramais ficarão temporariamente inoperantes. "Além de maior eficiência, teremos uma economia enorme, pois a Oi cobra separado dependendo da ligação. Então tínhamos ramais que gastavam muito com interurbanos e ligações para celular. Na nova operadora o pacote é ilimitado e a mensalidade com um preço fixo por linha que é quase a metade do preço atual", garante Márcio. A vencedora da licitação foi a GD Telecomunicações, de Santa Catarina. A previsão é de concluir toda a portabilidade em até 45 dias.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM