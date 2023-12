Previsão do tempo: chuva à tarde e noite nesta quarta em Sete Lagoas

Sete Lagoas, 6h32 de quarta-feira (13): o sol aparece entre nuvens, mas a chuva pode dar as caras na cidade durante o restante do dia, com estabilidade nas temperaturas. Confira na previsão do tempo.

Foto: Djhéssica Monteiro

Após a chuva do fim da tarde de terça (12), a noite e madrugada foi mais amena, com mínima registrada de 19ºC; hoje, o céu tera muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no período da tarde e noite. A máxima será de 29ºC.

Onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor para mais de 11 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais. Esta onda durará menos que as últimas vividas aqui em Sete Lagoas (e a previsão que será menos potente por aqui), mas causará acréscimo nas máximas.

Gradualmente, as máximas subirão na cidade: até domingo (17), último dia da onda de calor, a máxima será de 34ºC, sem chuvas aparentes.

Da redação com Inmet