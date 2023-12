Rádio Web Novidade dá um ‘play’ no futuro com novo estúdio em Sete Lagoas

A Rádio Web Novidade inaugurou seu novo estúdio na manhã do último sábado (09), em Sete Lagoas. O evento contou com a presença de autoridades, incluindo o prefeito Duílio de Castro e o presidente da Câmara Caio Valace, bem como, familiares e representantes da imprensa local.

Foto: Djhéssica Monteiro / Rádio Web Novidade / SeteLagoas.com.br

O novo estúdio, localizado na Galeria Santo Antônio, na Rua Dr. Pena, nº 314, no Centro de Sete Lagoas, é caracterizado por um ambiente moderno e equipamentos de qualidade. Ele representa um ponto significativo para a emissora, consolidando seu papel no cenário da comunicação digital.

A Rádio Web Novidade, que iniciou suas atividades em 21 de março de 2021, é dirigida por Denio Moreira e Carlos Fraga, conhecidos radialistas e narradores esportivos de Sete Lagoas e região. A equipe conta com narradores, comentaristas e repórteres esportivos em várias localidades, incluindo Sete Lagoas, Belo Horizonte e Santa Luzia.

A programação principal da rádio foca no futebol, transmitindo jogos do Atlético, Cruzeiro e Democrata-SL. Além disso, o canal apresenta programas de debate esportivo e entrevistas, como o "N Esportes" que já recebeu grandes nomes do cenário esportivo.

Além das transmissões esportivas ao vivo no Youtube, a rádio oferece uma programação musical e comercial ininterrupta em seu site e aplicativo de celular, disponíveis 24 horas por dia.

O diretor/narrador esportivo Denio Moreira e o narrador e repórter Alexandre Malverde concederam uma entrevista exclusiva à nossa reportagem, discutindo a criação da rádio e os próximos passos. Veja a reportagem completa abaixo:

Da redação, Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo.