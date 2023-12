Prefeitura de Sete Lagoas garante gratuidade da tarifa de ônibus nos dois próximos domingos e no Natal

Em 2022 a estratégia da Prefeitura de Sete Lagoas para fomentar a economia no fim do ano foi altamente positiva. A fórmula que deu certo tem continuidade e gera expectativas ainda melhores. Depois de manter o cronograma de pagamento de servidores que ultrapassa os R$ 150 milhões em dois meses, mais uma vez a administração municipal garante a gratuidade na tarifa em todas as linhas do transporte coletivo nos dois próximos domingos, 17 e 24, e também no Natal, dia 25.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A gratuidade, regulamentada pela Lei 9.694, originada do Projeto de Lei nº 487/2023 de autoria do prefeito Duílio de Castro, foi aprovada pela Câmara Municipal em reunião realizada na manhã desta terça-feira, 12. A legislação deu origem ao Programa Tarifa Zero e passa a ter validade todos os anos. “Desde o dia 28 de outubro iniciamos nosso cronograma de pagamento dos servidores. A Prefeitura é a maior empregadora da cidade e este aporte, que chegará a R$ 150 milhões ainda este mês, movimenta o comércio e fortalece nossa economia. Agora, este novo programa permite uma circulação maior de pessoas aos domingos no período em que as lojas estarão abertas. Além disso, motivamos o clima de confraternização entre os familiares e amigos neste momento de visitas especiais”, ressalta o prefeito Duílio de Castro.

As datas são estratégicas, já que o comércio local definiu seu funcionamento durante todos os dias da semana, inclusive nos domingos que antecedem o Natal. “Mais uma vez a cidade vive um clima especial. O Natal de Luz iniciado ainda em outubro já deixou a perspectiva de um fim de ano ainda melhor do que o de 2022. Estamos muito felizes em encontrar os servidores municipais e as pessoas na rua e comprovar que está tudo acima do esperado”, comemora Duílio de Castro. O benefício é concedido pela Prefeitura por meio de subvenção econômica que totaliza R$ 229.505,50.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom