Escolas municipais de Sete Lagoas são destaques no Programa Jovens Mineiros Sustentáveis

Duas escolas municipais de Sete Lagoas estão entre as que mais de destacaram nas atividades do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis 2023. Uma iniciativa focada na educação e conscientização de estudantes, promovida pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável (Semad), que premiou as instituições nesta terça-feira, 12. A solenidade realizada no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, em Belo Horizonte, contou com a presença do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, servidores da Prefeitura de Sete Lagoas e alunos das escolas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A participação no programa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) que promoveu atividades envolvendo alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais Professor Vasco Damião e Dr. Enízio Antônio Viana. Os projetos tiveram o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. “Que momento especial onde ficou comprovado que os projetos propostos em nossas escolas foram sucesso. A conscientização ambiental deve começar cedo. Juntos, estamos mudando a realidade dessa geração e destacando a importância da preservação da natureza. Estão todos de parabéns”, comemorou Dr. Euro de Andrade.

O Programa Jovens Mineiros Sustentáveis tomou conta de Minas Gerais. Foram 104 cidades participantes, 183 escolas e mais de 6.600 mil alunos envolvidos. A E. M. Enízio Antônio Viana conquistou a 20ª colocação geral e, por isso, ganhou três computadores que serão integrados a sua estrutura pedagógica. Pela participação conjunta no projeto Bosque do Amanhã, as duas escolas também conquistram um computar cada. “Por meio da Educação Ambiental os alunos tiveram acesso ao conhecimento que é transformador, capaz de formar cidadãos comprometidos e conscientes do seu protagonismo na sociedade e no meio ambiente. Nossa equipe foi comprometida e competente, cumprimos toda a programação, realizamos as atividades propostas, enfim, concluímos com êxito”, comemora Dilma Nunes, gestora do programa e diretora do Departamento de Educação Ambiental da Semadetur.

A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, representou o governador Romeu Zena na cerimônia. A comitiva de Sete Lagoas também contou com as professoras Eliana Eunice, Vânia Baldez, Fernanda Barrado e Meyre Karla; a Técnica em Educação, Bianca Veiga; e 26 alunos que representam as duas escolas.

BOSQUE DO AMANHÃ

Alunos das duas escolas participaram do projeto Bosque do Amanhã que teve seu ponto alto no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore, quando foi realizado o plantio 100 mudas nativas e também frutíferas em uma área pública entre os bairros Progresso, Várzea e Dona Dora. O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, o diretor geral do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Breno Lasmar, e subsecretário Estadual de Gestão Ambiental e Saneamento, Rodrigo Franco, prestigiaram a ação ambiental. O local do plantio faz parte da Área de Proteção Ambiental do Córrego Matadouro e foi indicado por técnicos da Semadetur. Eles estão acompanhando o desenvolvimento das mudas e a Codesel está no apoio cuidando da irrigação das plantas.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

