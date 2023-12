Prefeito se reúne com representantes de movimentos de apoio às mulheres e recebe sugestões

Mais um passo foi dado na manhã desta quarta-feira, 13 de dezembro, para a consolidação da Secretaria Municipal da Mulher. O prefeito Duílio de Castro recebeu, em seu gabinete, algumas representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) com sugestões para a composição da nova pasta. Participaram da reunião com o prefeito: Anna Cecília Amorim, Karine Araújo Ribeiro, Carolina Cabral Loiola e Maria Paula Monteiro.

"Estamos cumprindo mais um compromisso de campanha. Até a próxima semana já devemos implantar a Secretaria Municipal da Mulher. Isso é importante para darmos encaminhamentos e acolher mulheres que vêm de uma violência doméstica. Precisamos acabar com isso e a Secretaria terá esse papel. Podem ter certeza que vamos ollhar essas questões com muito carinho, compondo com pessoas envolvidas nesses movimentos. Seguiremos firmes com nosso compromisso de cada vez mais produzir políticas públicas de proteção à mulher", afirmou o prefeito.

De acordo com a conselheira do CMDM e membro do Coletivo Várias Marias, Maria Paula Monteiro, são poucos os municípios hoje que podem contar com uma Secretaria da Mulher. "Então é muito importante ter uma pasta direcionada para isso. Reconheço esse esforço da Prefeitura. É um instrumento muito importante para combater a violência contra a mulher em todos os campos, principalmente a violência doméstica. Sete Lagoas pertence à 19ª RISP, uma região que tem os maiores índices de violência contra a mulher do Estado. Então seremos referência para as políticas da cidade e também um espelho para outros municípios", disse a conselheira.



O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sete Lagoas foi empossado em 22 de setembro de 2023, é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), e tem poder deliberativo e prerrogativas de formular, acompanhar, monitorar e avaliar as políticas do setor. Também estão entre suas atribuições formular diretrizes e programas relacionados à defesa das mulheres. Ele é formado por representantes das áreas governamentais, de instituições, organizações da sociedade civil e de movimentos pelos direitos das mulheres. Confira a lista completa NO LINK .

