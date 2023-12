Sete Lagoas: Educação Municipal representa Minas Gerais no Seminário Nacional Escola das Adolescências

Apresentar os elementos organizadores da estratégia do Ministério da Educação (MEC) para avançar na melhoria da oferta dos anos finais do Ensino Fundamental. Esse foi o objetivo do Seminário Nacional Escola das Adolescências, realizado no dia 1º de dezembro no Auditório do Anexo II do MEC, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e também no Cine Brasília, onde houve o encerramento. O evento contou com as presenças de gestores escolares de todo o país, incluindo Sete Lagoas, indicada para compor o Grupo de Trabalho Interfederativo (GTI).

Foto: Divulgação

"Os anos finais do Ensino Fundamental têm desafios que reúnem complexidade de gestão, de organização das transições entre etapas e de singularidades do sujeito adolescente", explica Márcia Veiga, diretora do Departamento de Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Sete Lagoas. De acordo com dados da última avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de 2021, o desempenho dos alunos regride entre o 6º e o 9º ano. Além disso, esse período também é marcado pelo número de evasões escolares.

O evento contou com apresentação de documentário dos pesquisadores Patrícia Mota e Daniel Domingues; mesas-redondas abordando temas como “Qual escola queremos para as adolescências?” e “Anos finais do ensino fundamental: transições e regime de colaboração”; o painel “Compromissos de uma política nacional para os anos finais do ensino fundamental”; e exposição de trabalhos de destaque de estudantes dos anos finais do Distrito Federal.

De acordo com Márcia Veiga, o Governo Federal está iniciando uma reforma educacional, onde todas as etapas educacionais sofrerão alterações e todos os envolvidos no processo estão sendo solicitados a fim de contribuir significativamente com as novas perspectivas da Educação Básica. "Entendemos que Sete Lagoas já está no caminho certo dessas mudanças, pois já é adepta a uma pedagogia de projetos, integrando os atores do processo no planejamento educacional. É gratificante participar desse momento e isso é apenas o início. Ainda teremos outras etapas, como seminários, encontros e diálogos para fomentar ações com o intuito de alcançar de fato a aprendizagem significativa nesse período escolar motivando, principalmente, as adolescências a trabalhar por um projeto de vida", afirma Márcia.

Para a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, é um orgulho imensurável ter uma representante no seminário. "O ápice do Século XXI é aprender a conviver e esse movimento em prol das adolescências possibilitará fazer a gestão dos encontros intergeracionais que ocorrem no âmbito escolar, que na maioria das vezes gera conflitos por falta dessa premissa de saber conviver num contexto permeado por complexidades e diversidades", reflete.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM