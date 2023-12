Chuva de meteoros com até 120 'estrelas cadentes'; dicas para observar em Sete Lagoas

A principal chuva de meteoros do ano, as Gemínidas, poderá ser observada entre esta quinta (14) e sexta-feira (15), em diversos lugares do planeta, inclusive no Brasil.

Foto: Reprodução/ Shutterstock

No Brasil, as regiões Norte e Nordeste são as melhores para se apreciar o espetáculo. Em Minas Gerais, também é possível observar a chuva de meteoros. Em Sete Lagoas, é indicado que você vá para um lugar sem muita iluminação, o melhor momento para ver é a partir das 23h.

Para observar a chuva de meteoros, basta olhar para o céu em direção à constelação de Gêmeos, que fica na região Leste e Nordeste.

Dicas para observar a chuva de meteoros:

Escolha um local escuro, longe da poluição luminosa.

Deixe os olhos se acostumar à escuridão por cerca de 30 minutos.

Não use telescópio ou binóculos, pois eles podem dificultar a visualização dos meteoros.

Tenha paciência e observe o céu por vários minutos.

Aplicativos para auxiliar a observação:

Stelarium

SkySafari

Star Walk

Como ocorre a chuva de meteoros?

A chuva de meteoros Gemínidas ocorre quando a Terra, em sua órbita, passa pela órbita do asteroide 3200 Phaeton, que deixa um rastro de pequenas rochas no espaço. Quando a Terra passa por esse rastro, os detritos caem na atmosfera e queimam, formando os meteoros.

A previsão é que a chuva de meteoros Gemínidas tenha um pico de 120 meteoros por hora.

Da redação

Fonte: Time and Date