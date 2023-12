Confira a previsão do tempo em Sete Lagoas nessa quinta-feira (14)

Hoje quinta-feira (14), em Sete Lagoas, a manhã trouxe um clima agradavelmente fresco, com previsão do Clima Tempo indicando temperaturas entre 18°C e 32°C ao longo do dia.

Foto: Vinícius Oliveira

O período mais quente está previsto para acontecer entre as 17h e 19h. Não há probabilidade de chuva, e os ventos devem alcançar os 19km/h. A umidade relativa do ar oscilará entre 39% e 90%.

Da Redação com Clima Tempo