Prefeito e presidente do SAAE fiscalizam etapa final das obras da Estação de Tratamento de Esgoto

Com aproximadamente 70% dos trabalhos concluídos, a maior obra da história de Sete Lagoas segue a pleno vapor. Na tarde desta quarta-feira, 13 de dezembro, o prefeito Duílio de Castro e o diretor-presidente do SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas, Robson Machado, fiscalizaram o que já foi feito e acompanharam o cronograma da última etapa das obras.

Nas gestões anteriores, era comum os serviços começarem e pararem. Agora não. Há três anos as obras seguem ininterruptamente. "Obra que vai ultrapassar os R$ 100 milhões em investimentos. Esperamos que até maio do ano que vem comecemos a operar essa estação de tratamento de esgoto, que vai ser muito importante não só para Sete Lagoas mas para toda a região, a natureza, pois vamos despoluir o Rio das Velhas e, em breve, estaremos tratando 100% do nosso esgoto", assegura o prefeito Duílio de Castro.

O diretor-presidente do SAAE, que também é engenheiro ambiental e sanitarista e inspetor-chefe do CREA de Sete Lagoas, fala do orgulho em coordenar os trabalhos. "Estamos nas etapas finais dessa obra, aguardando apenas os equipamentos, em uma obra grandiosa. Tenho certeza que em breve estaremos entregando esta estação como um exemplo de engenharia não só para Sete Lagoas, mas para toda Minas Gerais", acredita o diretor-presidente do SAAE, Robson Machado.

