Artesão de Sete Lagoas produz escultura de Zacarias e doa para memorial do eterno trapalhão

O Memorial Zacarias, que fica no Centro Cultural Nhô Quim Drummond – Casarão, recebeu uma peça, literalmente, de peso nesta quinta-feira, 14 de dezembro. A escultura em madeira pesa aproximadamente 100 quilos e foi entregue à Prefeitura de Sete Lagoas pelo artesão Leônidas Alves dos Santos, o Leo Bité, em uma reunião que contou com a presença do prefeito Duílio de Castro, do vereador Roney do Aproximar, do secretário municipal adjunto de Cultura, Geraldo Magela Pontes e Murilo Faccio Gonçalves, irmão de Zacarias.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Leo Bité é filho do também artesão, e também autodidata, Geraldo Bité, que tem trabalhos espalhados pelo Brasil, no exterior e expostos em locais de referência como o Museu de Arte da Pampulha e Casa Fiat de Cultura. Ele revela que seu talento foi motivado pelo pai, mas só foi colocado em prática há aproximadamente três anos. “Quando era criança ficava observando o trabalho do meu pai e auxiliava entregando as ferramentas utilizadas para esculpir suas obras. Ele era caminhoneiro, mas tinha este dom incrível de produzir peças de alta qualidade para encantar as pessoas”, recorda.

A escultura feita em parte do tronco de uma Gameleira tem 90 cm de altura foi esculpida em 30 dias. “Meu estilo é classificado como arte popular. Comecei a colocar em prática este dom na pandemia e no ano passado decidi fazer esta homenagem que, inclusive, foi autorizada por familiares do Zacarias”, explica Leo Bité.

A peça já foi integrada ao acervo do Memorial Zacarias ainda na manhã desta quinta-feira. “Em nome de todos os sete-lagoanos, agradeço ao grande artista Leo Bité por essa obra que vai enriquecer o acervo do nosso trapalhão Zacarias. Um artista de fama mundial que sempre será nosso embaixador”, declarou o prefeito Duílio de Castro.

O MEMORIAL

O memorial está dentro do Casarão e conta com o acervo que já fazia parte da exposição permanente como fotos, revistas, matérias de jornais, discos, placas comemorativas e roupas de Zacarias. Um dos destaques da exposição são os cinco bustos do artista, cada um com uma peruca usada pelo personagem em diferentes momentos da carreira. O local está aberto para visitação pública, de segunda a sexta, de 08h às 18h. “Recebemos um grande reforço no memorial que já tem peças de grande valor na trajetória do Zacarias. Convido todos para uma vista ao nosso Casarão que foi totalmente reformado pela Prefeitura e ainda tem outros atrativos como a loja de artesanato do Cramam e uma área exclusiva sobre folclore local”, ressalta Geraldo Magela Pontes, secretário adjunto de Cultura.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom