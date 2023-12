Sete Lagoas e outras cidades começam a ter vistoria veicular terceirizada; serviço começa hoje (15/12)

A partir desta sexta-feira (15/12), o serviço de vistoria veicular em Minas Gerais passa a ser realizado por empresas credenciadas em mais de 170 municípios do estado. O objetivo é ampliar a oferta, melhorar a qualidade do serviço e gerar novos empregos.

Trânsito na Rua Mossenhor Messias no Centro de Sete Lagoas — Foto: Reprodução

Em Sete Lagoas, quatro empresas estão credenciadas para realizar a vistoria: Confiança Vistorias Ltda, Veb Vistorias Ltda, Sintev - Sistema Técnico de Vistorias Ltda e Check Up Vistorias Veicular Ltda. Para ver as empresas credenciadas da sua cidade, basta clicar aqui.

Como agendar a vistoria:

Acesse o site www.transito.mg.gov.br e preencha o formulário eletrônico para solicitar o serviço desejado.

e preencha o formulário eletrônico para solicitar o serviço desejado. Após o preenchimento do formulário, será gerado um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com valor reduzido.

Pague o DAE. Se optar pelo PIX, o valor será compensado instantaneamente.

Acesse a aba "Veículos" no site da CET-MG e clique em "Agendamento de Vistorias nas ECVs".

Preencha as informações necessárias no formulário eletrônico.

O sistema de distribuição randômico irá direcionar você a uma ECV, apresentando opções de dias e horários para o agendamento do serviço.

Compareça na ECV indicada no dia e horário programados.

Após a vistoria, compareça na Ciretran responsável ou agende o atendimento na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), quando houver uma UAI no município.

Apresente o Laudo de Vistoria e os demais documentos necessários relativos ao serviço desejado.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone do LigMinas 155 ou do atendimento virtual disponibilizado no site www.transito.mg.gov.br.

A vistoria é obrigatória para a transferência de propriedade, alteração de dados e segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV). Ela também é exigida em alguns casos de licenciamento, como para veículos novos ou com mais de 10 anos de fabricação.

Com a terceirização do serviço, o cidadão terá mais opções de locais para realizar a vistoria. Além disso, o processo deve ser mais ágil e eficiente, com menos burocracia.

Os cidadãos que já possuem agendamento para vistoria de identificação veicular nas Ciretrans em Minas Gerais deverão aguardar a data indicada para a realização do serviço, que será feita na própria Ciretran. Apenas as novas demandas com taxas pagas a partir do dia 15/12 serão direcionadas para as ECVs.

As vistorias relativas à apuração criminal também continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.

Da redação, Djhéssica Monteiro

Fonte: Agência Minas