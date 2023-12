Passando a Limpo: Dr. Adriano Cotta fala sobre sua gestão na OAB em Sete Lagoas e a carreira jurídica

O programa Passando a Limpo recebeu nessa sexta (15/12) nos estúdios da Rádio Eldorado o Dr. Adriano Cotta, advogado e professor universitário. Cotta também é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Sete Lagoas.

Álvaro Vilaça, Dr. Adriano Cotta e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

O Dr. Adriano Cotta está completando cinco anos à frente da presidência da subseção da OAB na cidade. Durante esse tempo defendendo a classe dos advogados, ele destaca que o relacionamento com todos os níveis do poder judiciário precisa ser de diálogo, respeito mútuo mas também pulso firme quando necessário.

Fazendo um balanço de sua gestão, Adriano Cotta relata que juntamente com a equipe de trabalho comandada por ele conseguiram reduzir de 170 processos disciplinares no começo da gestão para atuais 13, sendo que 9 deles vieram como um pedido de auxílio da subseção de Belo Horizonte.

Mesmo com o bom desempenho, Adriano Cotta se diz favorável à renovação de representantes nos cargos de liderança com o passar dos anos. Assumir um cargo como o seu, é, segundo Adriano um trabalho desgastante e exigente em termos de carga horária, o que demanda uma "oxigenação de ideias" para que o rendimento continue satisfatório. Porém, ele ressalta que mesmo assim é gratificante chegar ao fim e observar os resultados alcançados.

Os participantes do programa comentaram a recente aprovação do Ministro da Justiça Flávio Dino para uma posição no Supremo Tribunal Federal (relembre aqui), a polêmica causada pelo presidente Lula ao declarar que "Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista" (saiba mais) e os cuidados que profissionais da área jurídica precisam ter em não fazer uso de suas posições para fins políticos.

Adriano Cotta pôde conversar com os apresentadores também sobre o andamento de processos jurídicos em diferentes instâncias, citando exemplos de casos de repercussão nacional como a Operação Lava Jato. Além disso, eles debateram questões de educação, moral e cultura na sociedade brasileira e o impacto disso na escolha de representantes do povo no poder.

Reveja o programa na íntegra:

Da Redação, Vinícius Oliveira.