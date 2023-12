Reforço na segurança: Governo de Minas entrega 120 novas viaturas ao Sistema Prisional, incluindo Sete Lagoas

O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, entregaram 120 viaturas e veículos administrativos ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) nesta quarta-feira (13).

Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG

A aquisição dos veículos contou com recursos do Governo de Minas, emendas parlamentares, Fundo Penitenciário Nacional, convênios federais e Fundo Estadual de Saúde. A entrega conta, ainda, com a doação de dois veículos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Do total de veículos, 80 são viaturas-cela humanizadas, destinadas ao transporte de custodiados; duas são viaturas para o transporte de cães e 38 são veículos administrativos.

As viaturas-cela serão distribuídas para unidades prisionais de todo o estado, incluindo Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, São Joaquim de Bicas, Lagoa Santa, Ouro Preto, Santa Luzia, Vespasiano, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Muriaé, Uberaba, Três Corações, Divinópolis, Formiga, Governador Valadares, Uberlândia, Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Francisco Sá, Montes Claros, Ipaba, Caratinga, Ponte Nova, São João Del Rei, Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí, São Lourenço, Passos e Alfenas.

As viaturas para o transporte de cães serão distribuídas entre o Canil Setorial do Presídio Antônio Dutra Ladeira, na Região Metropolitana, e o Canil da 12ª Região Integrada de Segurança Pública, que fica na Penitenciária de Ipaba.

Os veículos administrativos serão destinados à Inteligência Penal de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, às Diretorias Regionais de Inteligência, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica (Ugme), ao Núcleo de Correição Administrativa, à Superintendência de Humanização do Atendimento, à Superintendência de Informação e Inteligência e à Diretoria Regional da 17ª RISP, em Pouso Alegre.

O governador Romeu Zema destacou que a entrega das viaturas representa um reforço na segurança do sistema prisional mineiro. “A Polícia Penal está se tornando referência e nós queremos que isso continue, que ela seja um orgulho aqui para o nosso estado”, ressaltou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, também destacou a importância da renovação da frota do Depen-MG. “Essa entrega de 120 é importantíssima. A gente tem em torno de 180 unidades prisionais, então isso é só o começo. A Polícia Penal está em crescimento no estado”, disse.

O diretor-geral do Depen-MG, Leonardo Badaró, agradeceu os investimentos feitos na segurança. “São através dessas viaturas que nosso policiais penais cumprem uma de suas missões institucionais, percorrendo todo o estado em escoltas intermunicipais e interestaduais”, explicou.

Com a entrega das 120 viaturas, o Governo de Minas renova 158 veículos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Da redação

Fonte: Agência Minas