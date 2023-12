Apostador de Sete Lagoas ganha quase R$ 10 mil na Quina

Um apostador de Sete Lagoas faturou quase R$ 10 mil na Quina, em sorteio realizado nessa quinta-feira (15). Ele acertou quatro números - ninguém faturou o prêmio principal, que está acumulado para R$ 14,2 milhões.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

Os números sorteados foram 35 - 44 - 54 - 70 - 71. A aposta premiada na cidade vai levar R$ 9.458,64 - feita na Boa Sorte Loterias. Além de Sete Lagoas, outras sete apostas em Minas faturaram os quatro números da Quina, com valores diversos - um bolão de Passos, no Sul do estado, vai dividir R$ 37.834,50,

Da redação