Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas ganha Selo Ouro 2023 por atendimento de qualidade

A Sala Mineira do Empreendedor (SME) de Sete Lagoas - parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), e o Sebrae local - foi premiada com o Selo Ouro do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas), na categoria "Referência em Atendimento".

Na foto, Cláudia Elane, Renata Castro, Libânia Coelho, Suzana Viana, Samira Melo e Jakeline França - Foto: Divulgação

A solenidade foi realizada na última terça-feira, 12 de dezembro, no Minascentro, em Belo Horizonte, durante o 4º Encontro Estadual Regional 2023. A premiação é uma iniciativa do Sebrae e tem como objetivo certificar o trabalho das instituições parceiras da rede de atendimento "Aqui Tem Sebrae". Representando Sete Lagoas, estiveram presentes a coordenadora da Sala, Suzana Viana, a agente de atendimento Libânia Coelho, as agentes de desenvolvimento Jakeline França e Cláudia Elane e, pelo Sebrae local, as analistas Samira Melo e Renata Castro.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é concedido com base em avaliação de critérios como: Qualidade do Atendimento (técnica do cliente oculto), Gestão (planejamento de ações e capacitação da equipe), Ambiente de Negócios (atuação da SME para promover negócios locais), Oferta de Soluções (produtos e serviços adequados às necessidades dos empreendedores), Infraestrutura, Presença Digital e Capilaridade. De acordo com as analistas do Sebrae Sete Lagoas, Renata Castro e Samira Melo, o Selo Sebrae de Referência em Atendimento "reconhece os serviços prestados pelas Salas Mineiras e Pontos Parceiros nos municípios, gerando capacitação para os agentes de atendimento, qualificação dos serviços disponíveis e fomento a abertura de novos negócios".

Depois de conquistar o Selo Prata no ano passado, a SME de Sete Lagoas acumulou experiências e conhecimentos quanto às exigências a serem cumpridas, revisou e corrigiu deficiências e priorizou a excelência no atendimento, tendo assim o objetivo alcançado. "Gratidão aos nossos parceiros, ao prefeito Duílio de Castro, Secretaria Municipal de Fazenda através da Cecon, Semadetur, Sebrae, agentes de atendimento da Sala, agentes de desenvolvimento econômico do Município, DLO e Vigilância Sanitária, pois sem essas parcerias não seria possível. O mérito é de todos. É muito gratificante termos nossos esforços e dedicação reconhecidos. Vamos rumo ao Selo Diamante em 2024", agradeceu a coordenadora da SME de Sete Lagoas, Suzana Viana.

Para o secretário Edmundo Diniz, da Semadetur, é o reconhecimento pela dedicação dos servidores em favor de Sete Lagoas. "Identificamos quais eram os potenciais que tínhamos para crescimento e melhoria e atingimos a nossa meta. Isso se reflete em um ambiente de negócios mais favorável, com mais aberturas de empresas, assessoramento dos empresários, geração de emprego e renda, atração de investimentos, entre outros", reconhece o secretário. O superintendente geral de Rendas Mobiliárias do Município, Fernando Coelho, também parabenizou os servidores da unidade por mais este prêmio. "Esta conquista é a confirmação da importância das parcerias como ferramenta de eficiência e boas práticas", avaliou.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, esse reconhecimento "enfatiza não apenas a excelência dos serviços prestados aos empreendedores locais, mas também evidencia o comprometimento dos servidores e a qualidade do atendimento oferecido, consolidando sua posição como referência na promoção ativa do empreendedorismo na nossa cidade". A Sala Mineira do Empreendedor Sete Lagoas fica na Rua Plácido de Castro, nº 131, centro, com atendimento em dias úteis de 8h às 17h. Telefone: (31) 3776-7940.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM