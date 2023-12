Sete Lagoas é a 12ª cidade mais rica do estado, de acordo com IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (17) os dados do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de toda a riqueza produzida no país. Minas Gerais é o terceiro estado em participação no Brasil - e Sete Lagoas está entre as 15 mais ricas do estado.

Foto: Alan Junio

De acordo com a pesquisa, Minas Gerais acumulou R$ 857,59 milhões em PIB no ano de 2021, com tendência de crescimento; a somatória nacional ficou em R$ 9,012 bilhões. Sete Lagoas está na 12ª colocação das cidades mineiras com maior participação do PIB no ano de 2021, com R$ 12.659.740 milhões, correspondendo com 1,5% da somatória mineira.

Dados de Sete Lagoas

A cidade, de acordo com a Fundação João Pinheiro (responsável pela pesquisa em Minas Gerais), perdeu entre -0.1 a -0.2 ponto percentual em representatividade no Produto Interno Bruto estadual no período entre 2010 a 2021. Na pesquisa, a causa seria fatores de crise econômica entre os anos de 2014 a 2016 e os impactos da pandemia de COVID-19 no setor produtivo, mesmo que com sua retomada.

Sete Lagoas, com base na indústria de transformação, é uma das 14 cidades mineiras com maior participação no valor adicionado bruto (VAB) no setor privado mineiro, respondendo por um pouco mais da metade. O VAB é o percentual que cada setor da economia produz, a somatória de todos eles compõem o PIB.

Veja a lista das 21 cidades mais ricas do estado:

Belo Horizonte

Uberlândia

Contagem

Betim

Nova Lima

Uberaba

Juiz de Fora

Ipatinga

Itabira

Extrema

Itabirito

Sete Lagoas

Montes Claros

Pouso Alegre

Ouro Preto

Conceição do Mato Dentro

Araxá

Ouro Branco

Poços de Caldas

Divinópolis

Varginha

