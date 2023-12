Parceria entre Prefeitura e Carreta Trololó leva entretenimento gratuito a escolas municipais

Qual criança não gostaria de um passeio na sensação das férias escolares, a Carreta Trololó? Diariamente o veículo percorre a área central da cidade levando alegria e diversão não somente para os pequenos, mas também para os adultos que se permitem ser "crianças" por alguns minutos, ao lado de carismáticos personagens que dançam, fazem acrobacias e passos sincronizados por onde passam.

ASCOM/Prefeitura de Sete Lagoas

Em mais uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias municipais de Educação, Esporte e Cultura (Smeec) e de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) - e a Carreta Trololó, alunos da Rede Municipal de Educação farão passeios gratuitos na próxima semana. O objetivo, segundo a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, é proporcionar esse tipo de entretenimento a crianças e familiares em situação de vulnerabilidade.

De 18 a 20 de dezembro, participarão dos passeios alunos das escolas municipais Raymundo Gravito (Jardim dos Pequis), Professor Edson Abreu (Orozimbo Macedo), Dalva Ferreira Diniz (Bernardo Valadares) e Hilário Pereira Da Fonseca (Verde Vale), com o veículo e os personagens partindo da porta de cada escola.

Além da ação junto às escolas, a Carreta Trololó também oferecerá passeios gratuitos, com saídas da Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) nos dias 18, 19, 23, 26, 27, 28 e 29, a partir das 18h. "Queremos incentivar a população a prestigiar a iluminação de Natal. Vamos começar na semana antes do Natal, continuando na semana depois do Natal e também na primeira semana de janeiro, aproveitando as férias escolares também", conta Luciene Chaves, secretária da Smasdh. Uma ótima oportunidade de entretenimento gratuito em Sete Lagoas oferecido pela Prefeitura.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas