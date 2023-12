Fim de semana em Sete Lagoas vai ser quente e sem previsão de chuva; confira

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo em Sete Lagoas será de sol com poucas nuvens, temperaturas elevadas e sem qualquer previsão de chuva.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

No sábado (16), a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 33°C. A umidade relativa do ar ficará entre 20% e 70%. O vento será fraco, variando de direção entre leste e nordeste.

No domingo (17), as condições meteorológicas serão semelhantes. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 33°C. A umidade relativa do ar ficará entre 25% e 70%. O vento também será fraco, variando de direção entre nordeste e leste.

Confira a previsão detalhada para cada dia:

Sábado (16)

Manhã: Claro, com temperatura mínima de 19°C e vento fraco, variando de direção entre leste e nordeste.

Tarde: Poucas nuvens, com temperatura máxima de 33°C e vento fraco/moderado, variando de direção entre leste e sudeste.

Noite: Poucas nuvens, com temperatura mínima de 19°C e vento fraco, variando de direção entre leste e sudeste.

Domingo (17)

Manhã: Claro, com temperatura mínima de 18°C e vento fraco, variando de direção entre nordeste e leste.

Tarde: Claro, com temperatura máxima de 33°C e vento fraco/moderado, variando de direção entre sudeste e leste.

Noite: Claro, com temperatura mínima de 18°C e vento fraco, variando de direção entre leste e sudeste.

Da redação

Fonte: INMET